En Allemagne, Elon Musk reçoit le soutien du gouvernement et les critiques des riverains

Néanmoins l'arrivée de cette usine géante ne fait pas que des heureux outre-Rhin : les inquiétudes environnementales se multiplient autour de la construction, et de l’exploitation de l'usine.

Les riverains et certaines associations locales s'agacent notamment de la déforestation qui a été nécessaire pour préparer le terrain de cette construction, et de son impact sur la faune locale. De même, l'utilisation de l'eau pour la construction et le fonctionnement de l'usine sont une cause d'inquiétude, pour lesquelles Tesla a eu quelques difficultés à faire valider les plans de l'usine.