Tesla peut reprendre la construction de sa première Gigafactory européenne

Produire un million de véhicules par an

Source : The Guardian

La justice allemande avait fait mettre en pause les travaux pour examiner le cas, suite à plusieurs manifestations et un dépôt de plainte visant à empêcher le défrichement de 92 hectares de forêt, à 38 km de Berlin.L'affaire avait démarré en janvier, après plusieurs manifestations de groupes écologistes contre la déforestation de 92 hectares de forêt et la mise en danger de la faune locale par la nouvelle Gigafactory.... Jusqu'à un dépôt de plaine, la semaine dernière , par laLa plus haute cour administrative de la régionale a finalement tranché en faveur de Tesla, vendredi 21 février. Le constructeur automobile pourra construire son usine à proximité de Berlin. L'entreprise prévoit de commencer la production de véhicules à partir de la mi-2021, avec un objectif de 150 000 voitures la première année, et un rythme de croisière d'un million de véhicule par an, à terme.