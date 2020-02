La justice allemande demande à Tesla de mettre en pause la construction de sa Gigafactory

Tesla dans l'attente d'une décision de justice définitive

Source : The Guardian

La justice allemande a ordonné cette mise en pause suite à une série de manifestations et un dépôt de plaintes de militants écologistes contre Tesla. La firme californienne doit en effet déboiser plusieurs hectares de forêt pour construire sa nouvelle usine européenne Depuis le mois de janvier, plusieurs associations et groupes écologistes allemands se rassemblent sur le terrain acheté par Tesla, à proximité de la ville de Grünheide, dans le Brandebourg, pour manifester.Ils protestent ainsi contre la déforestation immédiate de 92 hectares de forêt (300 hectares au total) et la mise en danger de la faune locale. Le mouvement a pris une certaine ampleur médiatique et la, une association locale, a déposé une plainte devant les tribunaux pour stopper les travaux. La cour de justice administrative a finalement ordonné la cessation des travaux de déboisement, afin de permettre l'étude de cette plainte. Affaire à suivre donc.