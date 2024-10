Depuis un certain temps déjà, il est possible de télécharger une image sur ChatGPT ou Gemini afin de demander à l'IA de l'analyser. Une fonctionnalité devenue incontournable pour les meilleures solutions d'intelligence artificielle, et qui arrive maintenant du côté de l'IA qui a été développé par les équipes d'Elon Musk. Grok est en effet désormais doté d'une capacité d'analyse d'images !