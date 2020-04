La Xbox Series X s'offre un nouveau logo

Classé X

Microsoft has trademarked a new Xbox Series X related logohttps://t.co/BUX4r4HkVg pic.twitter.com/emRVX7mpAb — Nibel (@Nibellion) April 22, 2020

Lire aussi :

Xbox Series X : Microsoft détaille les technologies de sa console

Source : IGN

La communication autour des prochaines consoles continue de s'accélérer. De nombreuses rumeurs émanant de sources plutôt sérieuses évoquent des premières présentations concrètes à partir du mois de mai . La logique voudrait que Microsoft frappe en premier. C'est donc le constructeur américain qui est à l'honneur aujourd'hui.Il s'agit tout simplement du logo officiel de la Xbox Series X déposé le 16 avril dernier . Il ne sera pas seulement utilisé dans le domaine du jeu vidéo puisque la firme américaine compte l'appliquer sur de nombreux produits dérivés (affiches, sacs, montres, mugs, vêtements...). Mais un autre détail attire l'attention.En effet, ce logo met uniquement en avant la mention « Series X » et non « Xbox Series X ». Comme l'a remarqué le site, cela permettra à Microsoft d'adapter le logo aux différentes versions de sa machine. Rappelons que la Xbox Series S (appellation non définitive), soit une console moins puissante et plus abordable, est également en chantier.Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce logo.