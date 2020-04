La PS5 et la Xbox Series X devraient se dévoiler d'ici à juillet

© Microsoft

Des présentations imminentes ?

Trois mois charnières pour les prochaines consoles

Source : Video Games Chronicle

Pire encore, avec l'annulation de l'E3, les campagnes promotionnelles des prochaines consoles ont été largement altérées si nous en croyons ces nouvelles rumeurs.Suite aux reports de plusieurs jeux et à l'annulation des plus grands événements mondiaux liés à l'univers des jeux vidéo ( E3 GDC ...), il y a de quoi craindre le pire pour la PS5 et la Xbox Series X . Pourtant, Microsoft et Sony se montrent confiants en déclarant que leur machine respective arrivera bien en fin d'année. Cependant, il y a eu du changement ces dernières semaines à cause des circonstances exceptionnelles que nous traversons.Tout d'abord, si nous en croyons l'analyste et insider Daniel Ahmad , certaines annonces qui étaient prévues pour l'E3 2020 (soit du 9 au 11 juin) ne se feront plus à cette période. Du côté des futures consoles, des présentations auraient été avancées et d'autres repoussées. Quoi qu'il en soit, une première grosse « conférence » (sans doute au format vidéo) devrait avoir lieu très bientôt, d'après Ahmad.Pour remplacer l'E3, le site IGN a décidé d'organiser son Summer of Gaming . Cet événement se tiendra en juin et de nombreux éditeurs y participeront pour dévoiler leurs nouveautés. Aussi, d'après le journaliste Tom Philips, qui travaille pour Eurogamer, la Xbox Series X comme la PS5 auront droit à des présentations étalées sur la durée. Ainsi, les annonces interviendraient dès le mois de mai et jusqu'en juillet 2020.Enfin, selon des sources contactées par le site Video Games Chronicle, Sony lèvera le voile sur la PS5 dès le mois prochain. Nous pourrions donc bientôt découvrir le design de la machine, le prix et les premiers jeux dans une poignée de semaines. L'insider Tidux évoque également une présentation en mai du côté de la firme nippone.Après avoir dévoilé l'architecture de la PS5 , la manette DualSense et les technologies de la Xbox Series X plus ou moins révolutionnaires, nous devrions enfin voir du concret au sujet des futures consoles.