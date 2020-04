La Xbox Series S présentée en mai ?

Concept © Reddit

Nous pourrions même enfin découvrir la Lockhart, c'est-à-dire une Xbox Series X moins puissante.Dès les toutes premières rumeurs concernant les prochaines consoles, nous apprenions que Microsoft préparait deux machines. Tout d'abord, il y avait la fameuse Scarlett, maintenant connue sous le nom de Xbox Series X. Puis, une certaine Lockhart s'invitait régulièrement dans les discussions. Cette dernière, également appelée Xbox Series S par les, a pourtant disparu des écrans radars depuis quelques mois maintenant.Cependant, si nous en croyons Windows Central, la Lockhart devrait être au programme d'un événement organisé par Microsoft prévu pour le mois de mai. Rappelons que cette console sera moins puissante et plus abordable que la Xbox Series X. Cette « Series S » viendrait remplacer la Xbox One X et compterait 4 téraflops au lieu de 12 pour la Series X.Toujours d'après les sources contactées par Windows Central, la firme de Redmond pourrait également lever le voile sur un nouveau casque sans-fil . Il remplacerait le Xbox Stereo Headset sorti en 2014.Enfin, des jeux devraient égayer cette « conférence ». Si nous ne savons pas exactement lesquels,ou encore un nouveau, développé par Playground Games () font figure de favoris.À l'instar de la PS5 , la Xbox Series X comme la Lockhart sont attendues en fin d'année. Malgré le contexte mondial actuel, Microsoft ne souhaite pour le moment pas repousser la date de sortie de ses futures machines. Bien entendu, tout peut encore changer dans les semaines qui viennent. Ce qui est certain, c'est que nous ne sommes plus qu'à quelques semaines d'une grosse présentation vidéo de ces consoles.