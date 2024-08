Du côté de SFR, on a aussi explosé les stats, avec un pic à 1,8 Tbit/s, plus fort encore que celui d'Orange. Si l'opérateur au carré rouge compte moins d'abonnés, il totalise plus d'utilisateurs un peu plus jeunes et, donc, davantage consommateurs de data. Ce flux serait, selon l'opérateur, l'équivalent d'un million de vidéos de bonne qualité regardées en live et en même temps. À noter que chaque pic aura duré autour de quelques minutes.