Avec le Tour de France, France Télévisions a battu de nouveaux records sur le numérique

Au total, ce sont 41,5 millions de Français, soit 73 % de la population, qui ont regardé le Tour sur les antennes de France Télévisions, numérique compris. En moyenne, un Français a regardé 5 h 41 de la course, un record depuis 2011, année où les tricolores avaient brillé avec un Thomas Voeckler en jaune pendant 10 jours avant de décrocher la 4e place du classement général. Et c'est 17 minutes de plus qu'en 2021.