Pour Microsoft, la Xbox Series S se vendra mieux que la Series X

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Microsoft ne communique plus sur les ventes exactes de ses consoles depuis plusieurs années maintenant. Nous aurons donc beaucoup de mal à savoir quelle nouvelle Xbox sera privilégiée par les joueurs.



Cependant, et même si elle est plus onéreuse, la Xbox Series X part avec un avantage via son lecteur Blu-ray. Les utilisateurs sont encore très attachés aux supports physiques et la Series S délivre aussi des performances moins éblouissantes. Dans certains esprits, seule la Series X semble être une véritable console next-gen, qu'importe son prix.