ARTE : découvrez le premier numéro de l'émission Twitch dédiée au jeu vidéo

Le programme phare d'ARTE sur Twitch s'intitule Jour de Play. Ainsi, le premier épisode est disponible en replay et donne le ton pour les prochains numéros. L'émission dure environ 2h30 et rassemble un panel d'invités venus présenter des chroniques. Les sujets traités seront variés et agrémentés d'extraits de gameplay, voire carrément de démos en direct. Selon ARTE, c'est « un magazine d’exploration qui raconte notre société actuelle sous le prisme du jeu vidéo ».