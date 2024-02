Les spywares commerciaux de plus en plus actifs : Google fait le point

Toujours dans son rapport, le TAG insiste sur le fait que les technologies développées par les CSV, et commercialisées auprès des gouvernements à travers le monde sous couvert de lutte contre la criminalité et le terrorisme, sont de plus en plus utilisées pour traquer celles et ceux que Google nomme les « profils à haut risque », à savoir les journalistes, opposants et opposantes politiques, défenseurs et défenseuses des droits humains. Des mécanismes mortifères pour la prise de parole et l’engagement publics de ces utilisateurs et utilisatrices, au rôle essentiel dans la préservation des démocraties. En clair, la prolifération des outils de surveillance et d’exploitation des vulnérabilités zero-day menace sérieusement la liberté de la presse, la libre expression et la neutralité du web, à plus forte raison quand ces logiciels sont massivement fournis par des entreprises privées aux États, et indétectables par les antivirus.