Transfert de données personnelles UE-USA : Joe Biden signe un décret fondateur

Le décret exécutif signé ce vendredi 7 octobre par le président Biden vient donc renforcer les garanties en matière de confidentialité et de libertés civiles pour les activités de renseignement des États-Unis. Plus concrètement, ce décret va limiter la capacité des agences de sécurité et de renseignements américaines à accéder aux données personnelles des citoyens de l'Union européenne qui seraient transférées aux États-Unis.