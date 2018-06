Intel espère pouvoir offrir 28h d'autonomie aux ordinateurs portables

28h d'autonomie : une belle avancée technologique

Une technologie qui n'en est qu'à ses balbutiements

Modifié le 06/06/2018 à 17h46

Cette évolution, qui impacterait la consommation de l'écran d'un ordinateur portable, permettrait d'atteindre 28h d'autonomie !28 heures : voilà l'autonomie qu'espère atteindre Intel sur certaines de ses prochaines machines dans un futur relativement proche. Une autonomie qui ne manquera pas de faire rêver tous les possesseurs d'ordinateurs portables qu'on est.Ainsi, c'est à l'aide d'une étroite collaboration avec Shap et Innolux qu' Intel a présenté une nouvelle technologie d'affichage au sein d'un panneau de 1 Watt, qui serait capable de réduire d'environ 50 % la consommation des écrans LCD utilisés sur les ordinateurs portables. Une réduction de consommation qui expliquerait en effet l'incroyable autonomie qu'espère atteindre Intel puisque la majorité de l'utilisation de la batterie d'un ordinateur portable provient de l'alimentation de son écran.Intel déclare tout de même que cette technologie, lorsqu'elle sera aboutie, ne sera disponible que pour les ordinateurs équipés d'un processeur Intel. Ainsi, toutes les machines possédant du Nvidia ou de l'AMD ne pourront pas en bénéficier.Si cette annonce a de quoi laisser rêveur, il convient tout de même de revenir à la réalité. En effet, même si la technologie en question est théoriquement déjà fonctionnelle, elle n'en reste pas moins qu'à ses débuts. C'est ainsi qu'Intel ne parle finalement de 28 heures d'autonomie que comme d'une estimation qui pourrait être atteinte par le biais d'une « innovation continue » avec ses partenaires. Une autonomie pas encore atteinte donc.En plus du fait qu'il ne s'agisse que d'une estimation, beaucoup de détails manquent à l'appel. Par exemple, cette annonce de 28 h est basée sur l'utilisation de plusieurs « technologies d'économie d'énergie » dont les détails ne sont pas mentionnés, ainsi que l'absence d'utilisation des haut-parleurs de la machine. De plus, la luminosité de l'écran présenté par Intel est particulièrement faible puisque réglée à 150 cd/m².Quoi qu'il en soit, même si la technologie d'Intel n'en est qu'à ses débuts, elle laisse présager d'une réelle amélioration concernant l'autonomie des ordinateurs portables dans les mois ou années à venir.