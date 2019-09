Les prochains GPU d'Intel, les Gen12, porteurs du plus gros changement d'archi depuis des années

© Intel

Des changements techniques majeurs

Intel à fond la forme sur l'iGPU ?

Source : TechPowerUp

Attendue à l'horizon 2020-2021 avec la prochaine génération de processeurs Intel (Tiger Lake), las'annonce d'ores et déjà comme la plus grosse évolution de la décennie en matière d'architecture iGPU chez. C'est du moins ce qu'a avancé Francisco Jerez (un employé d'Intel, rattaché à l'équipe graphique Linux open source) sur GitLab (instruction introduite en 2004 et véritable pilier de l'architecture d'Intel, ndlr)», a expliqué l'intéressé.».En clair, et comme le résume TechPowerUp, la Gen12 d'Intel doit apporterde l'unité d'exécution. Une première depuis les débuts de l'i965. La logique matérielle destinée à vérifier la cohérence des données sera moins présente, ce qui pourrait notamment résulter à une diminution des latences et à de meilleures performances globales.Les tâches de vérifications des données, jusqu'à présent gérées par des circuits logiques intégrés, seront dorénavant prises en charge par. De manière concrète, cette technique devrait permettre de consacrer moins de ressources GPU et de cycles d'horloge à cette activité.