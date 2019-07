Le futur processeur Tiger Lake 10 nm d'Intel aperçu sur UserBenchmark

Un premier processeur Tiger Lake « Y » découvert sur UserBenchmark

Légèrement plus rapide qu'un i7-8559U

Annoncés en mai par, à l'occasion de son Investor Meeting 2019, les processeursdoivent succéder aux puces à basse consommation Ice Lake, attendues dès cette fin d'année sur Laptops . Ces deux familles de processeurs profiteront de la gravure en 10 nm du fondeur de Santa Clara, mais deux éléments permettent d'ores et déjà les différencier : les puces Ice Lake sont animées par la microarchitecture Sunny Cove et doivent arborer des iGPUs Gen 11, tandis que les CPUs Tiger Lake seront pour leur part basés sur le designet embarqueront des iGPUs Gen 12.Quoi qu'il en soit, le processeur découvert sur UserBenchmark est à classer dans la catégorie des. Il dispose notamment d'une partie iGPU Gen 12 LP (Low-Powered) et supporte la mémoire LPDDR4X. Ces processeurs « Y » sont avant tout conçus par Intel pour s'intégrer à des ordinateurs ultraportables ou 2-en-1, au design très fin. Il permettent en outre une bonne autonomie peuvent fonctionner sans système de dissipation actif (et donc sans ventilateurs, pour une expérience entièrement silencieuse).La puce repérée parcomporterait pour sa part quatre cores et huit threads. C'est deux cores de plus que les puces « Y » actuelles qui se contentent de deux cores et quatre threads - comme les Core i7-8500Y et i5-8200Y lancés il y a maintenant plus de six mois.Côté fréquence, la base de données d'UserBenchmark fait état de 1,2 GHz de base pour un maximum de 2,9 GHz en boost. Des cadences faiblardes, qui risquent fort d'être revues à la hausse dans les prochains mois, note Tom's Hardware.Face à un(de génération Coffee Lake), lui aussi équipé de quatre cores, la puce Tiger Lake Y parviendrait à s'imposer d'une courte avance (4 % en single-core et 8 % en multi-core). Une avance nettement plus manifeste une fois placé en compétition avec un AMD Ryzen 7 3750H (24 % et 26 % moins rapide en calculs single-core et quad-core). Le processeur d'AMD parviendrait toutefois à rester devant en usage multo-core (mais de 1 % seulement).Reste que ces estimations pourraient être biaisées par le prétendu manque de précision des tests sous UserBenchmark. L'outil a en effet la réputation de ne pas être des plus fiables lorsqu'on en vient aupur.Pour rappel, les puces Tiger Lake doivent se décliner en versions « U » et « Y » et ne devraient pas profiter. L'échantillon découvert pourrait donc se montrer assez représentatif de l'offre très basse consommation (« Y ») d'Intel à l'horizon 2020-2021.