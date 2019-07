Intel : les puces Ice Lake en 10 nm arrivent chez les OEM

© Intel

Intel s'active sur le 10 nm

Source : AnandTech

Certifié plus tôt dans l'année par les OEM (partenaires d'Intel et fabricants d'ordinateurs portables), les pucesarriveront bien sur le marché durant le quatrième trimestre 2019, au travers de laptops actuellement en préparation. Il est toutefois possible que certains de ces ordinateurs portables équipés de processeurs Ice Lake arrivent chez les revendeurs, au cours de l'automne par exemple.D'après les informations fournies cette semaine,a commencé à expédier ses puces basse consommation (les premières gravées grâce au nouveau protocole 10 nm des bleus) depuis le second trimestre 2019.Ces nouveaux CPUs - « Ice Lake-U » et « Ice Lake-Y » - avaient été présentés dans le détail fin mai, à l'occasion du Computex . Il s'agissait aussi pour Intel de donner plus d'informations sur la micro-architecturequi anime ces nouvelles puces, annoncées au nombre de 11 (pour une gamme s'étirant des Core i3 au Core i7 et des TDP respectifs de 9, 15 et 28 Watts, rappelle AnandTech).Les puces Ice Lake doivent notamment s'imposer sur le marché grâce à des instructions par cycle (IPC) 18 % plus importantes en moyenne que les puces Skylake, lancées en 2015 et gravées en 14 nm.