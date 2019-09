Intel promet de dévoiler ses processeurs "Cascade Lake-X" pour HEDT le mois prochain

Intel temporise en attendant la généralisation de sa gravure en 10 nm

© Intel via AnandTech

Une génération de puce utilisable avec le socket LGA 2066

Source : AnandTech

Duel au sommet imminent pour, cette fois sur le marché du processeur pour ordinateur de bureau haut de gamme (). Les deux marques doivent en effet dévoiler dans les prochaines semaines leurs gammes respectivesetet pour l'heure les pronostics sont plutôt en faveur d'AMD, qui profite d'une architecture flambant neuve.Il n'empêche, si Intel reste sur une architecture vieillissante et sa traditionnelle gravure en 14nm++, la firme évoquevis-à-vis des puces actuelles « Skylake-X ».Evolution sans révolution, c'est très certainement ce à quoi il faudra s'attendre avec les processeursqu'Intel souhaite présenter le mois prochain. Si la firmepour ces nouvelles puces, un graphique partagé par Intel en marge de l'événement pointe vers des performances par dollarComme le précise, la stratégie d'Intel avec sa seconde génération de processeur Xeon Scalable a été de multiplier les cores et d'augmenter les fréquences. Il se peut donc que les bleus cherchent à reproduire ce même schéma avec les processeurs Cascade Lake-X.Si l'on ignore le gros des spécifications de ces nouveaux processeurs Intel, rappelons qu'ils seront(utilisé pour les processeurs Skylake-X et Kaby Lake-X) et qu'ils seront compatibles avec les cartes mères Intel sous chipset X299., Lisa Su a récemment indiqué que nous entendrons parler des. L'automne semble donc tout désigné pour une présentation de cette nouvelle gamme. Selon de récentes rumeurs, la firme devrait enfin lancer ses nouveaux processeurs pour HEDT sur le quatrième trimestre 2019 ou le premier trimestre 2020.