Le mystérieux "futur" Ryzen Threadripper 32 coeurs d'AMD flashé à 4,3 GHz sur Geekbench

© AMD

Des fréquences en hausse et (beaucoup) plus de cache mémoire ?

Lire aussi :

Le Zen 2 Threadripper d'AMD se serait montré sur Geekbench sous le nom de Sharkstooth



Lisa Su l'a promis, nous aurons prochainement des nouvelles de la troisième génération de. Si le lancement , lui, se précise pour la fin d'année 2019 ou le début d'année 2020, nous voilà en face d'indices supplémentaires sur ce qui pourrait bien être l'une des moutures haut de gamme de cette nouvelle lignée : en l'occurrence le remplaçant du très apprécié Ryzen Threadripper 2990WX.Sur la base de données de GeekBench, le mystérieux AMD 100-000000011-11 s'est illustré de nouveau, cette fois au travers de fréquences sensiblement plus élevées que celle de son auguste prédécesseur :, contre des fréquences comprises entre 3,0 et 4,2 GHz pour le Threadripper 2990WX.Cette hausse notable de la cadence par défaut du processeur est toutefois à prendre avec des pincettes, note Tom's Hardware. Cependant, si cette information venait à être confirmée, Intel aurait fort à faire pour concurrencer efficacement cette nouvelle puce.Au-delà de ses fréquences présumées, la puce AMD aperçue sur GeekBench arboreavec 2 Mo de cache L1, 16 Mo de cache L2 et 128 Mo de cache L3 (contre 3 Mo de L1/16 Mo de L2 et « seulement » 64 Mo de L3 pour le 2990WX). On resterait en revanche sur un total (déjà très copieux) depour ce nouveau Ryzen Threadripper.