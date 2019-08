Le Zen 2 Threadripper d'AMD se serait montré sur Geekbench sous le nom de Sharkstooth

32 cores, 64 threads et 3,60 GHz au compteur

D'excellentes performances en vue ?

Source : TechPowerUp

Lancés le 7 juillet dernier en compagnie des nouvelles cartes graphiques AMD Radeon « Navi » , les processeursde troisième génération doivent encore être complétés de nouvelles puces Threadripper. Destinées à remplacer les Threadripper de seconde génération, toujours proposés par AMD faute de mieux, cette nouvelle génération de processeurs haut de gamme a fait une apparition supposée sur Geekbench cette semaine.C'est ce que l'on apprend de TechPowerUp. Une puce dea été repérée dans la base de donnée de l'outil. Cadencée à 3,60 GHz et flanquée d'un nom de modèle à rallonge : « AuthenticAMD Family 23 Model 49 Stepping 0 ». Cette référence affiche des spécifications qui ne correspondent à aucun processeur AMD EPYC connu... d'où la thèse d'un prototype deen fuite.Ce mystérieux processeur a quoi qu'il en soit été testé sur une plateforme prototype (nom de code : « WhiteHavenOC-CP »), conçue en interne par AMD pour passer en revue les capacités de ce potentiel nouveau venu. Sur cette carte-mère conçue pour l'occasion, la puce AMD «» était couplée à près de 128 Go de mémoire vive, observe TechPowerUp, et testée sous Linux 64-bit.Sur GeekBench, ce processeur ainsi équipé parvenait à atteindre le seuil des. C'est 18,5 % de plus qu'un actuel Ryzen Threadripper 2990WX sous Linux, mais environ 5 % de moins qu'un Intel Xeon W-3175X (qui atteint d'ordinaire les 99 000 points dans ces mêmes conditions). Des performances à prendre avec du recul : le processeur final pourrait profiter de fréquences plus importantes.Pour rappel, AMD doit profiter du lancement de sa nouvelle génération de puces Threadripper pour introduire un tout nouveau Chipset, tout en permettant aux Threadripper de troisième génération d'être installés sur une carte mère AMD X399 actuelle. Ce nouveau chipset supportera notamment le standard PCIe Gen 4 , tout comme la plateforme AMD X570 (destinée aux processeurs Ryzen 3000 « non Threadripper »).