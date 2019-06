Le processeur AMD EPYC 7742 affichera 64 Cores et 128 Threads pour 8000 €

Des tarifs (très) agressifs s'étirant de 430 à moins de 7 000 euros

Crédit : WCCFTech

Des premiers Benchmarks prometteurs

Source : WCCFTech

Comme les processeurs Ryzen de troisième génération, les nouveaux CPUs pour serveurssont gravés en 7 nm et profitent de l'architecture ZEN 2. Ils seront supportés par le socket LGA 4094 (SP3), conçu pour l'offre EPYC de génération précédente, précise WCCFTech. Comme pour les CPUs Ryzen 3XXX et la plateforme AM4, dont la création remonte aux Ryzen de première génération, les nouveaux processeurs Epyc Rome pourront donc être installés sur un socket existant. Le renouvellement complet du matériel n'est donc pas nécessaire. Un atout supplémentaire pour le nouveau lineup d'en matière de puces pour serveurs.En termes de puces justement, AMD serait sur le point de lever le voile sur une offre pour le moins généreuse avecau programme. Les prix s'étirent de(hors TVA) pour le petit EPYC 7252P (8 cores/16 threads, 3,20 GHz en boost, 64 Mo de cache et 120 Watts de TDP), à(soit 8 266 euros une fois la TVA appliquée) pour l'imposant EPYC 7742 (64 cores/128 threads, 3,40 GHz en boost, 256 Mo de cache et 225 Watts de TDP). Un positionnement tarifaire particulièrement attractif.Et pour cause, à titre de comparaison le processeur EPYC 7601, flagship de la génération Naples, est toujours proposé- TVA comprise - pour des spécifications bien inférieures en termes de cores et de fréquences (32 cores/64 threads, 3,2 GHz en boost, 64 Mo de cache et 180 Watts de TDP).Intel, de son côté, annonçait il y a quelques mois son, une puce équipée de 56 cores et 112 threads (pour 3,8 GHz en boost de fréquence et 400 Watts de TDP), dont le prix pourrait être fixéselon AnandTech . Si le prix de l'EPYC 7742 se confirme, AMD pourrait donc donner un sérieux coup de poing sur la table.WCCFTech rappelle par ailleurs que ces informations proviennent d'un seul et unique revendeur. D'après le média, les tarifs dévoilés pourraient donc être encore plus contenus une fois officiellement dévoilés par AMD.Autre processeur intéressant au sein du nouveau lineup des rouges : l'. Ce dernier remplace l'EPYC 7601 précédemment cité en termes de performances, mais parvient à faire mieux (192 Mo de cache contre 64 Mo et 150 MHz de plus en boost... pour le même TDP de 180 Watts, le tout en embarquant des cores Zen 2) et pour moins cher (que le 7601 à son lancement, précise WCCFTech).Une dynamique positive qui semble se confirmer dans les Benchmarks. avec un EPYC 7452 « Rome » (32 cores/64 threads, 3,35 GHz en boost, 128 Mo de cache et 144 Watts de TDP et uhors TVA) capable de battre d'une large avance le Xeon Gold 6148 d'Intel (20 cores/40 threads, 3,70 GHz en boost et 150 Watts de TDP) proposé pour sa part àPour rappel, les puces EPYC Rome sont attendues le trimestre prochain . Elles devraient, selon toute logique, permettre à AMD d'accroître son assise sur sur terrain des serveurs... et forcer Intel à revoir de fond en comble sa politique tarifaire