Le Intel Xeon W-3175X à 28 cœurs est disponible pour la bagatelle de 3000$

Une configuration à 7000$ minimum pour en profiter

D'autant qu'avec une étiquette tarifaire fixée à 2999$, l'ne s'offrira pas à toutes les bourses. Processeur de tous les superlatifs, il n'en reste pas moins visiblement un peu cher payé au vu des premiers tests qui ont été publiés.Véritable vitrine technologique d'Intel, ce Xeon W-3175 et ses 28 coeurs cadencés à 3,1 GHz n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet comme le signale fort bien Anandtech dans son test , il faudra compter surEt pour cause ! Ce nouveau Xeon est conçu autour duC621 nécessitant une carte mère adaptée, dont nous ignorons encore le prix et les références qui seront disponibles en France.Ce n'est pas tout, puisque les premiers tests ont démontré qu'en dépit d'un TDP de 255W, la configuration nécessaire à son fonctionnement pompe. Une consommation énorme, qui génère fatalement une chaleur à en accélérer la fonte des glaciers, et qui doit bien être dissipée à l'aide d'un module adapté.Un positionnement qui montre qu'Intel n'a pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de proposer des composants à prix élevé. D'autant que ceux qui pourront se le procurer en auront pour leur argent. C'est un fait :Le souci ? Leest à peine moins bon... pour 1000$ de moins.