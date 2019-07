ASUS active progressivement le PCIe Gen 4.0 sur les cartes mère au chipset AMD série 400

Le signal PCIe Gen 4.0 potentiellement instable sur le chipset AMD 400

AMD chercherait à contrecarrer les velléités d'ASUS

Si vous possédez une carte mèresous chipset, vous devriez profiter sous peu du standard, et ce même si votre carte mère n'est sur le papier compatible qu'avec le PCIe Gen 3.0. Sur le papier seulement, et c'est sur cette ambiguïté qu'ASUS compte bien jouer. Le constructeur taïwanais a commencé à activer progressivement le PCIe Gen 4.0 sur l'ancienne plateforme d'AMD, remplacée par les cartes mères sous chipset AMD 500 depuis l'arrivée des puces Ryzen de 3e génération Si AMD décourage les constructeurs de cartes mères d'activer le PCIe Gen 4.0 sur leurs références sous chipset AMD 400, ce n'est toutefois pas par hasard. La firme met en avant lesque pourraient rencontrer les utilisateurs en ayant recours à ce standard sur des cartes n'ayant pas été conçues depuis le départ à cet effet. ASUS, lui, préfère laisser le choix à l'utilisateurAu travers d'une, ASUS propose ainsi une option permettant d'activer ou de désactiver le PCIe Gen 4.0. En cas d'activation, le PCIe Gen 4.0 touchera plusieurs composants directement connectés au SoC, précise Tech Power Up. Le slot PCI-Express x16 dédié à la carte graphique est concerné, au même titre que l'emplacement M.2 câblé au SoC en PCIe Gen 4.0, explique le site spécialisé. D'après la liste publiée par MyDrivers, une variété déjà respectable de cartes mères ASUS X470 et B450 s'apprêterait à recevoir ce sésame.Reste que du point de vue d'AMD, l'approche d'ASUS confine à la mutinerie. Les rouges seraient même déjà en train de trouver un moyen desur son chipset AMD 400 en passant par une mise à jour de son cru. Cette dernière toucherait notamment au microcode AGESA, apprend-on.Si vous avez déjà reçu la mise à jour d'ASUS et que vous souhaitez conserver l'option d'activation du PCIe Gen 4.0, le mieux reste donc... afin de couper l'herbe sous le pied d'AMD.