Volvo choisi NVIDIA pour intégrer des solutions autonomes à ses camions

Une alliance à long terme

Un accord bénéfique pour tous

Source : Communiqué de presse

Ques'intéresse de près à l'et aux, ce n'est plus un secret. Le fabricant nordique, ou plutôt sa branche, a par exemple conçu un système debaptisé Vera , destiné à de courtes missions répétitives dans les centres logistiques, usines et ports, et ce pour transporter de grandes quantités de marchandises. Les prochains tests auront lieu dans le pays natal de l'entreprise, à savoir la Suède.compte pousser le concept encore plus loin. Pour ce faire, le groupe a noué de nouveaux liens étroits avec, dans le cadre d'un partenariat présenté dans un, publié le 18 juin 2019. Cetteétalée sur des années repose sur plusieurs objectifs :, à terme, au sein des offres commerciales du groupe.À l'avenir, ces systèmes, et serviront également dans des secteurs tels que. Capter et cartographier un environnement à 360°, ou encore planifier des trajectoires feront partie des missions attribuées aux solutions déployées par l'entreprise américaine.», s'est félicité Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA.», a de son côté déclaré Lars Stenqvist, directeur de la technologie du groupe Volvo.