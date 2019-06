Le "camion" autonome et électrique Vera de Volvo Trucks va être testé en Suède

© Volvo Trucks

Un camion nouvelle génération chez Volvo

Une solution de transport idéale pour les mission répétitives ?

Conçu pour faciliter le transport de marchandises d'un centre logistique vers un terminal portuaire, lese veut à la fois électrique, connecté et autonome.n'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui. Ce dernier va en effet se charger dePouret son partenaire DFDS, l'objectif est de mettre en place un. Le but de la manœuvre est de permettre un flux continu et constant, répondant à des exigences d'efficacité, de flexibilité et de durabilité accrues.», a déclaré Mikael Karlsson, vice-président des solutions autonomes chezC'est en 2018 que Volvo Trucks a présenté, conçue pour les. Le système Vera est adapté, le tout avec une grande précision.Cette phase de test va permettre à la solution de transport autonome Vera d'être améliorée en termes de technologie, de gestion des opérations et d'adaptation de l'infrastructure.», prévient Volvo.