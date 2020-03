Covid-19 : les téléchargements d'applications de livraison explosent

Jusqu'à +218 % aux États-Unis

Lire aussi :

Les réseaux sociaux s'associent pour lutter contre la désinformation concernant le coronavirus



Les personnes âgées se tournent vers la livraison

@DantecMaxime Les restaurants gardent un service minimum destiné à la livraison avec des mesures d'hygiène renforcées. — Deliveroo France (@Deliveroo_FR) March 16, 2020

Source : TechCrunch

Ce boom s'exprime aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs sur la planète.Aux États-Unis, désormais sixième pays le plus touché par le coronavirus selon Bing , la société de renseignement Apptopia a rapporté sur son blog avoir observé dimanche 15 mars un nouveau record de téléchargements pour les applications de livraison d'Instacart, de Walmart Grocery et Shipt. Respectivement, les téléchargements de ces trois applications ont ainsi augmenté de 218 %, 160 % et 124 %. En temps normal, Apptopia précise que ces applications enregistrent plus de 20 000 téléchargements chaque jour, exception faite de Shipt. Mais dimanche dernier, le nombre de téléchargements d'Instacart s'est établi à 38 500, et celui de Walmart Grocery à 54 000.Chez les géants, un porte-parole d'Amazon a également déclaré à Bloomberg avoir observé une augmentation des ventes en ligne, à un niveau problématique. Face à une demande trop importante, le site a d'ailleurs annoncé donner la priorité aux biens médicaux et de première nécessité L'explosion de ces téléchargements est un effet clair du nouveau coronavirus, que ce soit suite aux mesures de «» prises dans chaque État américain ou aux images très médiatisées de rayons vides et de files d'attente devant les magasins. Les clients, en particulier les populations les plus sensibles au Covid-19, se tournent vers la livraison à domicile car elles réduisent sensiblement le nombre de contacts avec d'autres personnes. La seule interaction se fait avec le livreur, et encore : de nombreuses commandes sont simplement laissées sur le pas de la porte.Même son de cloche en Europe, et notamment en France. L'arrêté du 14 mars 2020 ayant autorisé le secteur de la restauration à continuer ses activités de livraison, tous les acteurs s'y sont précipités, mettant en suspens leur activité principale. Uber (qui a promis d'indemniser ses chauffeurs en cas d'infection ), McDonald's, Domino's ou encore Deliveroo ont tous lancé des solutions dites «». En d'autres termes, votre commande est laissée sur le pas de la porte.Et comme aux États-Unis, cette tendance se confirme dans les chiffres. En France, selon France Soir, les demandes de livraison auraient augmenté de 70 % chez les personnes âgées. Selon le média Stratégies , la moyenne des téléchargements hebdomadaires en janvier 2020 en Chine a augmenté de 25 % par rapport à la même période l'année précédente. Et plus largement, l'Italie, qui compte désormais plus de cas confirmés que la Chine, a passé 11 % de temps en plus sur ses appareils mobiles.