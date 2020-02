Deliveroo devra verser 30 000 euros de dédommagement à un livreur pour "travail dissimulé"

Condamnée, Deliveroo fait appel

D'autres plateformes visées

Source : Le Figaro

En France comme dans de nombreux pays, la plateforme est accusée de dissimuler du travail salarié.Hier, le conseil des prud'hommes de Paris a finalement donné raison au travailleur. Sa décision condamne l'entreprise pour travail dissimulé et lui impose verser 30 000 euros au livreur. L'entreprise doit aussi requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail.» a confirmé un porte-parole de l'entreprise. Ce dernier a également annoncé que la plateforme de livraison de repas ferait appel de la décision.Un an après avoir commencé à travailler pour Deliveroo, le coursier avait entamé un bras de fer avec la plateforme. En cause : la nature de son statut de travailleur indépendant, préféré à celui de travailleur salarié.Deliveroo a depuis modifié ses conditions contractuelles. Auparavant, la plateforme « engageait » des travailleurs indépendants comme coursiers. Ce système lui évitait de payer des cotisations sociales, aux frais des livreurs. Pourtant, certaines clauses contractuelles relevaient du travail salarié : «» affirme Maître Mention, l'avocat du coursier.À l'étranger, Deliveroo doit aussi faire face à une série de poursuites. En Belgique comme en Espagne, des travailleurs ont accusé la plateforme de déguiser du travail salarié, pour éviter de payer des cotisations sociales.Pour sa part, l'avocat du travailleur français a déclaré qu'il continuerait les poursuites envers Deliveroo... mais aussi contre d'autres entreprises qui ont recours aux mêmes pratiques. Dans le viseur : Frichti et Stuart.