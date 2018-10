Tesla va vendre une Model 3 "low cost" à 45 000 dollars

Une autonomie revue à la baisse

Sia l'habitude de teaser le moindre nouveau projetsur son réseau social préféré Twitter, il n'en a rien été pour sa nouvelle versiondiscrètement ajoutée sur son site internet US : la « mid-range », un entre-deux entre la « Long Range » (49 000 dollars) et la « Standard » (35 000 dollars) encore et toujours attendue par la communauté.Ce produit « low-cost » - 45 000 dollars tout de même - voit son autonomie chuter à 420 kilomètres, contre 500 kilomètres pour son grand frère. Soit... 80 kilomètres de moins pour 4000 dollars seulement d'économiser. Ça pique. Autre différence notable : sa capacité à atteindre les 100 km/h en l'espace de 5,6 secondes, contre 4,5 secondes pour la « Long Range » et 3,3 secondes pour la « Performance ».Le configurateur en ligne de la firme nous apprend par ailleurs que les livraisons de ce nouveau produit seront effectuées entre dix à dix semaines. A l'avenir, la Tesla Model 3 « mid-range » devrait être assemblée dans les GigaFactory du monde entier de la multinationale américaine, dont celle de Shanghai, qui bénéficiera d'un gigantesque terrain récemment acquis par le groupe