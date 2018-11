Les catastrophes météorologiques ont coûté 283 milliards d'euros aux pays de l'UE l'an dernier

L'UE compte sur des financements publics, privés ainsi que sur les banques

Maros Sefcovic, vice-président slovaque de la, a tenu un discours devant l'institution le 28 novembre, durant lequel il a décrit la stratégie à long terme que les pays membres de l'UE doivent mettre en place s'ils souhaitent atteindre le. Selon lui, la transition passera irrémédiablement par les énergies renouvelables, par la décarbonisation de l'industrie et par un passage au transport électrique.Selon la Commission, les politiques actuellement mises en place au sein de l'UE permettront de. C'est bien, mais «» pour Maros Sefcovic, qui pointe du doigt le coût des catastrophes météorologiques de l'année dernière pour la zone (283 milliards d'euros) pour justifier une nouvelle remise en question de l'UE.L'Union européenne se fixe, mais le coût est loin d'être dérisoire. La Commission l'estime entre «». Les économies réalisées sur les importations de combustibles fossiles, l'efficacité énergétique, les dépenses de santé liées à la pollution de l'air ou l'économie circulaire pourraient cependant financer une partie de cette lourde charge.Pour rendre cet objectif réalisable, les importations de combustibles fossiles devront notamment être ramenées, ce qui permettra d'économiser quelque. L'UE fait le choix d'investir dans des technologies modernes et une industrie plus propre, pour à la fois créer des emplois locaux sur le continent et cesser de payer des pays tiers fournisseurs d'énergie fossile. La Commission compte, outre le secteur public, sur des partenaires privés et incite le système financier à contribuer.Pour tenter de convaincre l'opinion, l'UE affirme que le PIB de la zone a augmenté de 58 % depuis 1990 tout. «», a conclu Maros Sefcovic. Tentant, sur le papier. Le problème, c'est que de la théorie et du débat, à la pratique et à la réalité, la frontière est parfois difficilement franchissable.