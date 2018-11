Energies renouvelables : De Rugy vise 40% d'ici... 2030

Le gouvernement veut que les banques proposent des prêts à taux réduit pour faciliter la transition

François de Rugy souhaite que l'électrique représente 20 % des ventes de voitures en 2030

D'ici 2030, « 40 % de la production d'électricité seront issus des énergies renouvelables »

Alors que le mouvement des gilets jaunes ne parvient pas à bousculer l'échiquier gouvernemental, malgré la mobilisation et les blocages, le ministre de la Transition écologique et solidaire,, a accordé un entretien à nos confrères dedans lequel il avance plusieurs mesures relatives à. L'ancien président de l'Assemblée nationale en profite aussi pour défendre - encore - la hausse de la taxe sur les carburants.Invité à s'exprimer sur la hausse de taxe sur l'essence, François de Rugy affirme que «». Une dépendance excessive aux quatre roues à laquelle il faut aujourd'hui mettre fin, en somme. Alors, pourvers des véhicules neufs moins polluants, le ministre rappelle la mise en place par le gouvernement d'une prime (qui varie selon les revenus de l'acheteur) et affirme travailler actuellement avec les banques pour que le reste du prix de la nouvelle voiture puisse être payé par desConcernant la transition énergétique, François de Rugy a posé son objectif : «», ce qui est encore plus ambitieux que la loi de la transition énergétique de 2015 qui, elle, prévoyait une réduction de 30 %. La prochaine décennie sera donc déterminante.Plus qu'un objectif, le ministre se livre à de la prospection, ce qui est légèrement différent : «». Le Nantais affirme même que «».Depuis le début de l'année,des véhicules particuliers et utilitaires mis en circulation sont des modèles électriques. Nous sommes encore loin du compte.Le ministre annonce également que d'ici 2030, 40 % de la production d'électricité seront issus des. Pour le gaz, ce sera 10 %, contre 0,1 % aujourd'hui. Enfin, 15 % de la consommation de carburant seront issus de. Quant au nucléaire, l'objectif des 50 % fixé par la loi de 2015 a été repoussé. De 2025, il passe à 2035 «», a-t-il déclaré.Alors comment fabriquer ces énergies renouvelables ? «», avance FDR, qui précise aussi que des méthaniseurs, éoliennes et panneaux solaires photovoltaïques de grande surface au sol seront installés partout en France.