De Rugy propose une (nouvelle) prime pour les véhicules rechargeables

Une prime qui pourrait monter jusqu'à 2 000 €

Un marché quelque peu moribond

Dimanche 7 octobre, le ministre de la Transition écologique et solidaire s'est montré, à moteurs thermiques ou électriques.Rappelons que cette même prime avait été supprimée au 1janvier 2018. Le bonus atteignait alors un montant de 1 000 € alors que la prime à la conversion avait été revue à la baisse, passant de 2 500 € à 1 000 €. La prime pour l'achat d'un véhicule 100 % électrique est quant à elle de 6 000€ maximum.François de Rugy a en effet déclaré ce dimanche lors de l'émission « Le Grand Jury » . Le ministre estime cependant que le bonus devra êtreContrairement aux véhicules hybrides classiques dontestime François de Rugy, le marché des voitures hybrides rechargeables et quant à lui plutôt dans une mauvaise passe puisque les ventes continuent de stagner.Christian Peugeot, président du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA), demande par ailleurs depuis déjà plusieurs mois à ce que cette prime soit restaurée. Le président du CCFA a récemment déclaré :Apparemment, sa demande a été entendue par le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce n'est peut-être plus qu'une question de semaines ou de mois avant que nous puissions à nouveau bénéficier de ce bonus écologique pour les voitures hybrides rechargeables.