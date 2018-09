PSA amorce sa stratégie pour pénétrer le marché de l’électrique

Une version hybride ou électrique pour chaque nouveau modèle

Rendez-vous pris au Mondial de l'Auto

[LT] DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 est le 1er véhicule hybride rechargeable disponible en Europe à partir de septembre 2019. 7 autres véhicules vont être lancés d'ici 2021 dont PEUGEOT 508 et PEUGEOT 508 SW, PEUGEOT 3008, OPEL Grandland X & CITROËN C5 Aircross. pic.twitter.com/Ub6p9DFJex — Groupe PSA (@GroupePSA) 20 septembre 2018



Quid des aides publiques ?

Le groupe français qui exploite notamment les marquesets'apprête à lancer son offensive en adaptant ses différentes gammes d'automobiles à un marché en pleine transformation. En effet, l'intégralité des nouveaux modèles du groupe aura le droit, à partir de 2019, à une version hybride ou électrique. L'objectif affiché ici est de proposer, d'ici 2025, une offre électrifiée sur 100 % des modèles produits.Le groupe PSA a annoncé ce nouveau départ ce jeudi 20 septembre en convoquant la presse dans son usine de Sochaux. Alexandre Guignard, directeur de la Business Unit dédiée aux véhicules électrifiés, en a profité pour détailler cette nouvelle stratégie :Le groupe tricolore estime par ailleurs qu'« en 2025, le marché du véhicule électrique sera multiplié par dix en Europe », c'est donc le moment idéal pour PSA de rattraper son retard en matière de motorisation électrique et de tenter de pénétrer ce marché en plein essor.Le groupe mené par Carlos Tavares présentera son premier modèle hybride rechargeable au Mondial de l'Auto , le fameux salon international débutera le 4 octobre prochain à Paris. C'est un des modèles haut de gamme de DS Automobiles qui y sera dévoilé dans sa version(Plug-in Hybrid Electric Vehicles), la, un 4x4 commercialisé dans sa version thermique (essence et diesel) depuis septembre 2018.Bien que les voitures hybrides soient plus chères à l'achat, Carlos Tavares, dirigeant de, souhaite que le parc d'automobiles électrifiées bénéficie d'un loyer mensuel qui soit équivalent à celui des modèles essence ou diesel.Toutefois, pour convaincre les clients du passage à l'hybride rechargeable, PSA souhaiterait que l'État français relance la prime à l'achat pour les véhicules de ce type. En outre, pour soutenir l'essor de ces véhicules, le réseau de bornes de recharge devra largement s'agrandir. On compte seulement 25 000 bornes actuellement en France, il en faudrait 5 fois plus pour répondre correctement aux besoins futurs des automobilistes.