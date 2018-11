Total ambitionne d'ubériser le marché français de l'électricité (et du gaz)

Un rival de taille pour EDF et Engie

Un rabais de 10 % par rapport au prix réglementé

Source : Les échos

Grâce à, le groupe ambitionne d'ubériser les marchés dominés par EDF et Engie en récupérantd'ici 2022.Lancé il y a un peu plus d'un an auprès des particuliers après le rachat de la marque Lampiris,grandit aujourd'hui à un rythme effréné puisqu'il dépassera d'ici la fin de l'année les 700 000 clients.Il faut dire quene lésine pas sur les moyens pour attirer de nouveaux clients. En effet, elle enregistre chaque jour entre 3 500 et 4 000 nouvelles souscriptions, notamment grâce à son service digital et son offre qui permet aux consommateurs de faire une économie de 10 % par rapport aux tarifs réglementés d'EDF et d'Engie.Total Spring ambitionne de conquérir 15 % des parts de marché d'ici 2022 en suivant cette stratégie commerciale, ce que le rachat de Lampiris et de Direct Energie devrait aisément lui permettre.Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total, a expliqué lors du salon Actionaria vouloiren attaquant ce marché «». Il ajoute : «».À noter que quand Patrick Pouyanné parle de 3 à 4 millions de clients, il fait bien entendu référence au rachat de, finalisé en septembre, mais aussi aux clients belges de, pays qui a vu naître l'entreprise en 2003. Lampiris propose d'ailleurs d'autres services comme l'isolation thermique, l'installation et l'entretien de chaudière ou de panneaux photovoltaïques, etc.Pour justifier les prix bas ainsi que le succès quasi-immédiat de, son directeur, Marc Bensadoun, explique : «».