La transition vers les véhicules électriques sera "douloureuse", d'après le patron de PSA

2

13 millions d'emplois en danger

Une dépendance accrue aux fabricants de batteries asiatiques

Source : Business Times

En décembre dernier, le Parlement européen a voté en faveur d'uneimpliquant largement le marché automobile. Elle prévoit notamment une réduction des émissions de COdes voitures de 37,5 % entre 2021 et 2030, et de 31 % pour les utilitaires.Pour le président du directoire du, cet accord «». Se défendant pourtant de tout chantage à l'emploi, Carlos Tavares met également en avant «», déjà actée dans le secteur automobile européen.De manière générale, les sociétés du continent seraientpar les objectifs imposés par l'UE. Car selon Tavares, «». Il faut noter que le dirigeant est également à la tête de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), principal lobby de l'industrie en Europe.Pour le patron de PSA, tout le monde ne serait pas perdant dans l'affaire. En effet, cela profiterait particulièrement à... l'Asie. Les fabricants de batteries de ce continent verraient ainsi leur nombre de commandesen flèche.Pour limiter cette dépendance, la France et l'Allemagne ont récemment signé un accord prévoyant, afin de produire des batteries de voiture électrique en Europe . Une initiative saluée par Carlos Tavares, affirmant que PSA avait étudié le sujet avec attention, mais «», d'après le dirigeant. De même, le groupe Bosch se serait penché sur la question, mais aurait estimé que le projet n'était pas rentable.