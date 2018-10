L'Allemagne pourrait devenir le 1er centre européen de production de batteries

Un ambitieux projet d'avenir

Un enjeu économique et écologique

D'après l'agence de presse Reuters , qui cite le journal allemand, le ministre de l'économie et de l'énergie outre-Rhin s'apprêterait à annoncer un plan d'un milliard d'euros dans la conception d'une usine de production de batteries pour les véhicules sans carburant.Ce partenariat entre Varta et Ford-Werke GmbH devrait être officialisé dès le 13 novembre prochain par le ministre Peter Altmaier lui-même. Le ministère de l'économie a effectivement communiqué son optimisme au sujet d'une annonce dans ce domaine avant la fin de l'année.La fabrication d'une seconde usine, avec un investissement d'un milliard d'euros en plus, serait aussi à l'étude. Elle pourrait voir le jour à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, dans la région de Lusace. À l'heure actuelle, le gouvernement d'Angela Merkel comme les deux marques évoquées plus haut n'ont pas souhaité confirmer ou infirmer ces informations.En octobre dernier, la chancelière avait déclaré qu'il étaitpour l'Union européenne d'investir massivement dans le développement de la production de batteries.En effet, le passage aux véhicules électriques est, pour un nombre croissant d'Etats et d'entreprises, un enjeu d'avenir pour la planète. Et le Vieux Continent compte bien tenir un rôle de premier rang sur ce marché qui promet d'être juteux.