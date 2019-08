Le marché du lithium est en avance sur les besoins du secteur automobile électrique

Mine de lithium à ciel ouvert

Une offre bien supérieure à la demande

Une chute du prix douloureuse pour les producteurs

Source : Autonews

Avec la fin des véhicules thermiques annoncée dans la plupart des pays pour 2040, les industries automobiles préparent le marché en lançant de plus en plus de modèles électriques. Pour répondre à cette demande, les mines de lithium se multiplient partout dans le monde pour trouver la fameuse matière première.Depuis 2015, l'ouverture de mines se multiplie et le prix augmente, allant jusqu'àlorsque le cap des. C'est à ce moment là que les constructeurs ont commencé à s'inquiéter de l'approvisionnement. Le prix est monté jusqu'à(19 000 €) la tonne d'hydroxyde de lithium venue d'Asie, forçant l'Australie à ouvrirCependant, loin de voir l'offre exploser,, ou augmente lentement. De ce fait, nombreuses sont les exploitations à se retrouver avecAinsi les analystes decommedéclarent dans leur rapport rendu en juillet : «».Seulement voilà, la ruée vers la voiture électrique et donc le besoin de lithium n'arrive pas, ou alors trop doucement. Le prix du lithium a ainsi, à(12 000 €) la tonne pour les mines asiatiques d'hydroxyde de lithium. Cela inquiète le marché car personne ne sait encore quel prix minimum cette matière première pourrait atteindre.Durant le premier trimestre de 2019, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 90 % par rapport à l'année précédente. Et bien que ce chiffre puisse laisser présager des ventes bien portantes, la hausse était, selon Nikola Soulopoulos de BloombergNEF, à Londres.Cette chute des ventes de lithium entraîne dès lors. En Chine, les usines ont déjà annoncé des retards dans la production, ce qui est aussi dû aux difficultés causées par la transformation du minerai en lithium pour batterie. En Australie, les usines ont quant à elles évoqué un ralentissement du rythme de la production.Les spécialistes de BloombergNEF Londres annoncent chaque année que. D'abord annoncée pour, et maintenant en, il se pourrait que cette baisse du prix des voitures électriques soit encore accélérée par la chute du prix du lithium, une aubaine pour les futurs acheteurs.