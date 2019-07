Les ventes de véhicules électriques en forte hausse en France depuis début 2019

Une offre plus étoffée

Lire aussi :

Schwarzenegger veut vendre des voitures thermiques dans une pub pour les véhicules électriques



Autonomie et prix, ça coince

Source : Les Echos

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors que les constructeurs investissent massivement dans les, les consommateurs, eux, semblent de plus en plus séduits par les véhicules zéro émission. C'est en tout cas ce que démontrent les chiffres d'Avere-France, association pour le développement de la mobilité électrique, relayés par Les Échos. Ainsi, les six premiers mois de l'année 2019 ont vu décoller les ventes de quatre-roues électrifiés de 46 %.Ce sont plus précisémentqui ont séduit les Français, voire même 28 911 en prenant en compte les hybrides rechargeables. Ce qui reste, en somme, encore peu par rapport auxobservées sur la période. En pourcentage, cela représente d'ailleurs 1,8 % du marché, ou 2,5 % avec les hybrides. Plusieurs raisons expliquent ce bond.Pour Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere-France, «», à savoir «». On ne compte en effet plus vraiment l'introduction dedepuis quelques mois : de la Peugeot e-208 à la ZOE 2019 en passant par la Honda e , l' Opel Corsa-e , la Peugeot e-2008 ou encore la sportive Audi e-tron Autre facteur propice à la démocratisation des véhicules avec la batterie, la multiplication des infrastructures de recharge : «», souligne Cécile Goubet. Mais plusieurs éléments précis empêchent encore certains de sauter le pas.D'après une étude du cabinet Oliver Wyman cité par Les Échos, «». Bien que la prime à la conversion et le bonus écologique peuvent alléger la note. Aux constructeurs, désormais, d'augmenter le rayon d'action de leur voiture tout en proposant desaccessibles à tous.