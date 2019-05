Voiture électrique : quelles aides à l'achat et incitations dans les pays de l'UE ?

Les pays européens ne sont pas égaux en matière d'aides à l'achat

En France

La prime à la casse : elle peut atteindre jusqu'à 5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique, neuf ou d'occasion.

Un système de bonus et de malus est également en place. Le bonus est attribué à hauteur de 6 000 € pour les véhicules émettant un maximum de 20 g de CO 2 au kilomètre, tandis que les véhicules émettant moins de 117 g sont, eux, exonérés de malus.

et de est également en place. Le bonus est attribué à hauteur de 6 000 € pour les véhicules émettant un maximum de 20 g de CO au kilomètre, tandis que les véhicules émettant moins de 117 g sont, eux, exonérés de malus. Les véhicules électriques de société ne sont pas soumis à la taxe sur le CO 2 tant qu'ils en émettent moins de 20 g par kilomètre.

ne sont pas soumis à la taxe sur le CO tant qu'ils en émettent moins de 20 g par kilomètre. À l'achat d'une voiture électrique neuve, certaines régions accordent des primes supplémentaires. Sont ainsi concernées les régions Ile-de-France, Normandie, Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

En Belgique

À Bruxelles et en région de Wallonie : le taux sera minimum pour un prêt conduisant à l'achat d'un véhicule, de la même façon que les taxes seront minimes pour les véhicules à émission zéro. De plus, des avantages financiers sont proposés aux entreprises qui achètent des véhicules électriques, entre autres.

: le taux sera minimum pour un prêt conduisant à l'achat d'un véhicule, de la même façon que les taxes seront minimes pour les véhicules à émission zéro. De plus, des avantages financiers sont proposés aux entreprises qui achètent des véhicules électriques, entre autres. En région flamande : les taxes de mise en circulation et de circulation ne sont pas appliquées aux propriétaires de voitures électriques. Il existe également une prime à l'achat allant de 2 000 à 4 000 €.

: les taxes de mise en circulation et de circulation ne sont pas appliquées aux propriétaires de voitures électriques. Il existe également une prime à l'achat allant de 2 000 à 4 000 €. Pour l'ensemble de la Belgique : en 2019, les entreprises peuvent déduire 120 % de leurs dépenses pour les voitures sans émissions. Ce taux passera à 100 % en 2020.

Au Luxembourg

À l'achat, une prime d'un minimum de 2 500 € et d'un maximum de 5 000 € peut être accordée à l'acheteur en fonction de son nouveau véhicule. Mais attention, en bénéficiant d'une prime, le propriétaire du véhicule renonce à la déduction fiscale accordée pour la mobilité durable.

Plusieurs aides à l'achat et incitations fiscales existent dans la plupart des pays membres de l'UE. Voici celles proposées en France, en Belgique et au Luxembourg.12 pays européens proposent des. Parmi ces incitations, on compte des primes de quelques milliers d'euros, souvent des, ou encore en fonction des caractéristiques du véhicule.Sur l'ensemble des 28 pays, il y a néanmoins de mauvais élèves : certains d'entre eux n'accordent aucun avantage à leurs citoyens désirant passer à l'électrique. La Lituanie, l'Estonie ou encore la Croatie n'accordent aucune aide, tandis que la Pologne et la Bulgarie en prévoient peu. À l'inverse, la Belgique, la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande et la France font partie des meilleurs élèves.Si lan'accorde pas d'avantage ou remise sur les impôts, comme c'est le cas pour d'autres pays, elle ne lésine pas sur les moyens pour autant.