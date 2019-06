Honda e : tout ce que l’on sait de l’électrique néo-rétro signée Honda

Design extérieur : du néo et du rétro

Design intérieur : simple, mais efficace

Performances et autonomie : la ville, et rien que la ville

Plateforme et fonctionnalités : mais encore ?

Prix, disponibilité et coloris : un mystère à moitié résolu

Autrefois baptisé « Honda e Prototype », la voiture électrique phare de la firme du Pays du soleil levant, pour la première fois présentée sous forme de concept au Salon de Francfort 2017, a depuis été renommée plus sobrement «». Un changement de nom qui marque une nouvelle étape dans son processus développement, puisque le véhicule en question quitte le statut de prototype pour devenir un véritable produit prêt à débarquer sur le marché au cours de l'année 2020. L'occasion pour elle de parcourir les grands événements automobiles internationaux, à l'image du salon de Genève en mars 2019 C'est définitivement ce qu'il y a de plus marquant au premier coup d'œil : le look néo-rétro de la Honda e, longue de 3,90 m, selon Auto Plus . Son stylemarqué par une calandre allongée et des phares ronds comme un ballon, le tout combiné à une forme cubique, tranchent définitivement avec les styles plus traditionnels observés sur ses concurrentes électriques.21e siècle oblige, la technologie a logiquement frappé à la porte de la Honda e : en témoignent lessituées en lieu et place des rétroviseurs à glace classiques. Des poignées de portes affleurantes s'invitent à la fête, ainsi qu'une prise de recharge nichée sous le capot avant.L'intérieur de cette citadine électrique se veut très: le bois et le textile composent la majeure partie de l'espace, créant une atmosphère certes cosy, mais loin d'être premium. Les images capturées par les rétro-caméras sont quant à elles diffusées sur des écrans situés de part et d'autre de l'habitacle avant.Toujours dans le registre des technologies, la Honda e se dote desur lesquels nous reviendrons un poil plus tard, mais qui, de part leur taille, font de cette voiture zéro émission un véritable objet technologique de notre époque. Pour le reste, le produit embarque tout ce qu'il y a plus de classique pour un quatre-roues.Employé plus tôt dans cet article, le terme « citadine » résume à lui tout seul l'utilisation finale de la Honda e : uniquement en agglomération urbaine et dans ses alentours, de toute évidence. Son autonomie de- batterie lithium-ion de 35,5 kWh - ne lui offre pas un rayon d'action suffisant pour traverser la France de long en large. Bien que des trajets moyens soient envisageables, à condition de passer par la case recharge au moins une, voire deux fois.Pour ce qui est de l'accélération et de la vitesse de pointe, il faudra repasser. La firme asiatique n'a, et ce malgré l'ouverture des précommandes. Mais il faudra, selon nous, s'attendre à des performances modestes.Enfin, sachez que la batterie est compatible avec un chargeur à courant alternatif de Type 2 et une charge rapide en courant continue CCS2, capable de lui redonner 80 % de son énergie en 30 minutes seulement.Le groupe Honda a profité du mois de juin 2019 pour en dévoiler un peu plus sur sa plateforme dédiée . De ce fait, la batterie de l'Honda e a été placée de la manière suivante : centrale et basse au sein du châssis, et ce pour assurer une répartition de poids équilibrée et un centre de gravité relativement bas lui aussi.Parce que fabriqués en aluminium forgé, les éléments de suspensionet améliorent ses performances. Pour son créateur, la Honda e affiche une stabilité très bonne, mais surtout une conduite à la fois agile et manœuvrable. Un discours marketing à confronter bien évidemment avec des tests grandeur nature.La compagnie reste cependant discrète quant aux fonctionnalités de son produit : à peine sait-on que les trois écrans de bord sont propulsés par, lequel délivre toute une série d'informations au conducteur. Les aides à la conduite - s'il y en a -, n'ont jamais fait l'objet de communiqué.Il aura fallu attendre le mois de mai 2019 pourde l'Honda e, au nombre de cinq : acier moderne métallisé, jaune électrique, blanc platine métallisé, bleu cristal métallisé et noir cristal métallisé. Autant d'informations secondaires publiées pour nous faire patienter, car le prix final de la voiture électrique n'a toujours pas été divulgué. Disponible en précommande depuis un peu plus d'un mois , le véhicule s'échange contre un acompte de. Le client prendra connaissance de la grille tarifaire définitive d'ici quelques mois, avec, au bout du compte, une belle ou une mauvaise surprise. Les livraisons sont quant à elles attendues pour l'année 2020.