Honda e : les précommandes de la citadine néo-rétro électrique ont débuté, cinq coloris dévoilés

Une version finale potentiellement modifiée

Une autonomie faiblarde

Au coeur de l'actualité automobile quelques semaines avant le salon de Genève, organisé début mars 2019, la future voiture électrique de la marque japonaise Honda, autrefois appelée « Honda e Prototype », puis officiellement rebaptisée il y a une semaine « Honda e », entre dans une nouvelle phase de développement : les précommandes, ouvertes depuis peu sur le site officiel du constructeur Pourtant attendues vers la fin de l'été, ces dernières pointent le bout de leur nez quelques mois plus tôt. L'occasion de découvrir la palette de coloris imaginée et proposée par le fabricant asiatique : acier moderne métallisé, jaune électrique, blanc platine métallisé ( aperçu lors du salon helvète ), bleu cristal métallisé et noir cristal métallisé.La page officielle indique par ailleurs que la version finale pourrait être légèrement différente de celle actuellement présentée. Bien que les modifications relatives au design et aux technologies embarquées ne devraient pas chambouler le style néo-rétro et le fonctionnement du véhicule. A noter qu'un acompte de 800 euros vous est demandé au moment de la réservation.Rappelons que l'« Honda e » se cantonne à un usage exclusivement urbain au regard de sa faible autonomie annoncée il y a deux mois : 200 kilomètres selon le cycle WLTP. Le modèle se distingue cependant par ses rétro-caméras, situées en lieu et place des rétroviseurs extérieures traditionnelles, ses trois écrans de bord propulsés par un système d'info-divertissement et une caméra arrière qui diffuse quant à elle un flux vidéo sur le rétroviseur intérieur.