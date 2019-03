Salon auto de Genève : 200 km d’autonomie pour la Honda "e Prototype" prévue en 2020

Honda e Prototype / Grégoire Huvelin pour Clubic

Un intérieur en bois et en textile



Honda e Prototype / Grégoire Huvelin pour Clubic

Une autonomie très moyenne, mais suffisante pour la ville

La Honda « e Prototype » en images



Après les multiples teasings effectués par le constructeur Honda, il était temps pour le « e Prototype » de se dévoiler au grand jour à l'occasion de la 89e édition du. Ce concept voué à devenir un produit final a même bénéficié d'une place de choix sur le stand de la firme du Pays du Soleil-Levant : son look néo-rétro assumé a de toute évidence détonné au beau milieu de l'événement, pour le plus grand plaisir de nos mirettes.Ne vous fiez surtout pas aux apparences, puisque ce modèle embarque tout un tas de technologies avancées. Des caméras s'invitent en lieu et place des rétroviseurs - autrement nommées des rétro-caméras -, dont les images sont diffusées sur des écrans situés de part et d'autre de l'habitacle avant. Une caméra arrière diffuse quant à elle un flux vidéo sur le rétroviseur intérieur.Le «» s'équipe aussi de trois écrans de bords propulsés par un système d'info-divertissement. Celui placé en face du conducteur délivre toutes les informations de base. Dans l'ensemble, le bois et le textile composent la majeure partie de l'habitacle du véhicule, offrant une expérience utilisateur standard, mais loin d'être premium.Sa présence au salon suisse est également l'occasion de rentrer dans les détails de sa fiche technique, bien qu'une bonne partie des caractéristiques soit encore un mystère. Ainsi prend-on connaissance de son autonomie, de 200 kilomètres selon le cycle WLTP. Une durabilité en somme faible, mais suffisante pour des trajets urbains. Sa batterie pourra quant à elle retrouver 80 % de son énergie en l'espace de 30 minutes, à l'aide d'une charge rapide.Les précommandes de la Honda « e Prototype » débuteront dès la fin de l'été 2019, pour des livraisons prévues en 2020.