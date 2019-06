Honda dévoile la plateforme destinée à ses véhicules électriques Honda e

© Honda

Une nouvelle plateforme chez Honda

© Honda

100% des modèles Honda électrifiés en 2025

© Honda

Source : Electrek

Selon le constructeur, cette nouvelle plateforme a été spécialement mise au point pour offrir une».D'après, cette nouvelle plateforme, sur laquelle se base la, a été développée dans l'objectif d'offrir. La batterie a été placée sous le plancher, en position basse, et centrale dans le châssis, afin d'offrirDes éléments de suspension sont en aluminium forgé afin de; Honda promet évidemment. Lase veut ainsi, deux qualités essentielles pour la conduite en ville.peut être rechargée à l'aide d'un chargeur à courant alternatif de Type 2 ou d'un système de charge rapide en courant continu CCS2., et la charge rapide permet deNotons que le port de charge est facilement accessible depuis l'avant ou les deux côtés de la voiture, puisqueSelon: «».Rappelons également que la petite citadine électrique signée Honda est d'ores et déjà disponible à la commande , et qu'. Laprofitera également de quelques équipements de série particulièrement bienvenus, comme la présence de caméras vidéos en lieu et place des rétroviseurs.