Schwarzenegger veut vendre des voitures thermiques dans une pub pour les véhicules électriques

Un concessionnaire caricatural qui ridiculise les véhicules à essence



Schwarzenegger est très impliqué dans la lutte contre le changement climatique



Source : Electrek

vient de décrocher un nouveau rôle dans la publicité Kicking Gas, à l'extrême opposé de ses personnages de héros d'action qui ont fait son succès au cinéma.L'acteur prête ses traits à Howard Kleiner,caricatural affublé d'une chemise à fleurs hors d'âge, d'une coupe mulet sentant bon les années 80 et d'une fausse moustache très grossièrement posée.Le faux concessionnaire vient à la rencontre de clients, très intéressés par l'achat d'unet leur explique, de manière parfaitement ridicule, les avantages du moteur à combustion par rapport à un modèle à énergie propre.À ces visiteurs (dont certains ne se sont pas laissés tromper par l'accent autrichien toujours si prononcé du comédien),et le côté viril d'un gros 4x4 polluant face à un véhicule tout électrique.La vidéo a été produite par, un organisme à but non lucratif dédié au développement de l'usage des véhicules électriques.L'acteur explique queet leur faire entendre les différents arguments les encourageant à passer à l'électrique pour leurs déplacements : «», a-t-il dit. «».Arnold Schwarzenegger est lui-même profondément convaincu de l'intérêt du véhicule propre. Il roule depuis quelques années dans une Mercedes Classe G entièrement électrique et a converti son Hummer à l'hydrogène. En 2010,, qui a pour objectif de participer à la lutte contre le