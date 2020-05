Volkswagen ouvre son premier magasin ID.Store dans l'usine transparente de Dresde

Les constructeurs automobiles développent des voitures électriques équipées de fonctions de pilotage automatique, d’assistances à la conduite en tous genres pour faciliter la vie de l’utilisateur et améliorer la sécurité des usagers de la route. Dans ce renouvellement de leurs métiers et de leurs produits, touchant de plus en plus au high-tech pour l’intégrer au monde automobile, les constructeurs commencent à adopter également les codes marketing du milieu des nouvelles technologies.

Volkswagen, constructeur allemand depuis de nombreuses décennies, adopte le modèle marketing des nouvelles marques automobiles que sont Tesla, Byton ou encore Polestar. Pour durer, il faut savoir s’adapter aux évolutions du marché.