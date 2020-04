Finalement, Volkswagen va prolonger la production de l'e-Golf jusqu'en septembre

© Volkswagen

L'e-Golf de Volkswagen vendue à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde

Source : Electrek

Pendant que le constructeur allemand résout les derniers bugs logiciels de sa nouvelle ID.3 pour son lancement officiel cet été, la production de sa devancière, la e-Golf, est relancée pour répondre aux normes COen Europe.Bien qu'elle soit en fin de carrière, l'e-Golf se vend toujours bien. Elle a même réussi à battre la Tesla Model 3 en février 2020 avec 3 692 exemplaires vendus, contre un peu moins de 3 500 pour cette dernière. Le cap des 100 000 exemplaires commercialisés a d'ailleurs été franchi en décembre 2019.Il y a peu, l'e-Golf avait tiré sa révérence pour laisser la place à sa remplaçante dans la nouvelle gamme Volkswagen électrique, toutefois, pour respecter les quotas de COimposé par l'Europe, le constructeur a décidé de poursuivre la production de sa Golf électrique jusqu'en septembre 2020. Les livraisons seront assurées jusqu'en novembre ou décembre de cette année suivant le rythme imposé par les commandes.Pour faciliter la vente de ce modèle, le constructeur de Wolfsburg propose des remises conséquentes et cela malgré une baisse du prix de l'ordre de 4 000 € il y a un an. Par ailleurs, les premiers exemplaires de l'ID.3 ont commencé à être produits, et l'entreprise prévoit de livrer les 30 000 exemplaires de l'édition limitée ID.3 1St simultanément à tous ses clients européens.