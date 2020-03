Découvrez e-BULLI, la version électrique officielle de l'emblématique combi Volkswagen

e-BULLI : une conversion électrique réussie

Look néo-rétro et motorisation électrique, le duo gagnant

Convertir un T1 Samba des années 60 en un véhicule électrique est désormais possible grâce au partenariat entre la société eClassics et Volkswagen. Le résultat est plutôt bluffant.Pour cette version électrique du Combi, Volkswagen a choisi comme base de travail un T1 Samba de 1966. Le moteur d'origine, affichant 44 chevaux, a été remplacé par une version électrique de 61kW, soit environ 83 chevaux. Le couple moteur s'envole à 212Nm au lieu des 102 d'origine.Pour alimenter cette nouvelle motorisation, le réservoir d'essence, devenu inutile, cède sa place à une batterie de 45 kWh lui assurant une autonomie théorique de 200 km. La prise de recharge est habilement dissimulée derrière la plaque d'immatriculation arrière. Il suffira de seulement 40 minutes pour passer de 0 à 80 % de charge sur une borne de recharge rapide type CCS délivrant 50kW.En plus de ne plus émettre de COpendant son utilisation, l'e-BULLI affiche des performances modernes avec une vitesse de pointe pouvant désormais atteindre 130 km/h, bien plus actuelle que la version originale avec son moteur thermique qui plafonnait à 105 km/h. Pour ce faire, les trains roulants ont été revus et corrigés avec une suspension moderne réglable, une nouvelle direction assistée et 4 freins à disque ventilé. Le tout assure une meilleure tenue de route et procure une plus grande sécurité à ses occupants.En plus de sa motorisation électrique, le look intérieur et extérieur du T1 Samba de 1966 a été remis au goût du jour : phares LED avec feux de jour intégré type AngelEyes, intérieur cuir de haute qualité et plancher bois, autoradio MP3 au look vintage, écran GPS, carrosserie entièrement restaurée, toit ouvrant en toile et nouveau châssis spécialement conçu pour l'électrification.eClassics, spécialiste allemand du, propose cette conversion en collaboration avec Volkswagen. Ce dernier contribue au projet en fournissant les pièces de son catalogue de véhicules électriques. Ce partenariat permet de moderniser un véhicule de plus d'un demi-siècle en lui apportant tous les avantages de la technologie moderne sans dénaturer ses lignes originales. eClassics proposera également la conversion des vans T2 et T3.e-BULLI ne restera pas qu'un simple prototype, il devrait être prochainement commercialisé. Une conversion complète devrait coûter 64 900€. Une belle réalisation en attendant l'arrivée du Volkswagen I.D. Buzz prévu pour 2022 qui sera disponible avec une batterie de 83 ou 111 kWh au choix.