Tesla sort une planche de surf à 1500$ (et les stocks sont déjà épuisés)

Une planche vendue 3 à 10 fois au-dessus des prix du marché

On ne doute plus du fait qu'Elon Musk a de la suite dans les idées. Après le lance-flammes, le constructeur automobile de voitures électriques a décidé de poursuivre sa diversification en se lançant dans la planche de surf. Une belle opération de communication, puisque les quelques planches mises en vente ce week-end ont très vite trouvé preneurs.En cette fin de mois de juillet, une période qui sent bon les vacances, Tesla a brièvement mis en vente 200 planches de surf. Le modèle, vendu 1 500 dollars pièce (un peu plus de 1 280 euros), est né d'une collaboration entre Tesla Design Studio, Lost Surfboards et Matt « Mayhem » Biolos, un artisan reconnu notamment pour son travail auprès d'athlètes du. Une alliance qui justifierait le prix très élevé du produit, vendu 3 à 10 fois plus cher que les prix moyens du marché.La planche, dont les stocks sont partis comme des petits pains, présente un design directement inspiré des voitures Tesla, avec des finitions mates et brillantes, ainsi que le logo de l'entreprise bien visible. Le pont de la planche est renforcé avec de la fibre de carbone légère « Black Dart », elle aussi inspirée des modèles quatre roues de la firme.Les heureux acheteurs recevront leur bien sous 2 à 10 semaines.