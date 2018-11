Elon Musk annonce l’arrivée de jeux Atari dans les véhicules Tesla

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari! — Elon Musk (@elonmusk) 1 août 2018

« Rendre la voiture aussi amusante que possible »

Elon Musk occupe le terrain médiatique ; chaque semaine, le milliardaire entrepreneur y va de sa petite annonce. Le genre de nouvelles qui peut faire sourire. Après le lance-flammes et encore plus récemment la planche à voile , le fantasque chef d'entreprise natif de Pretoria a évoqué l'arrivée de jeux Atari jouables, dans une mise à jour logicielle de Tesla qui devrait intervenir dans « environ quatre semaines », comme il a pu l'indiquer sur Twitter. Mercredi, Musk a même fait quelques révélations sur les jeux embarqués dans les véhicules.La passion l'anime tout autant que le désir de la transmettre. Sur Twitter, il confie notamment son « envie de rendre la voiture aussi amusante que possible », au moment de répondre à un follower. Voilà pourquoi Elon Musk va réveiller le nostalgique des jeux de la maison Atari qui sommeille en lui, et en vous. Plusieurs titres vont être inclus dans la future mise à jour du logiciel Tesla, en sa version 9.0, parmi lesquels les célèbres -et inoubliables- Pole Position, Tempest et Missile Command. Pour le jeu Pole Position, les commandes seront visiblement directement liées au volant du véhicule Tesla. Bien entendu, celui-ci devra être à l'arrêt...Un peu plus tard ce 1er août, Elon Musk a même lancé un appel aux développeurs de jeux vidéo sur le réseau social : « Nous voulons faire des jeux super funs, qui intègrent l'écran tactile centra, le téléphone et la voiture. ». L'annonce est passée.