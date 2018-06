L’accès à internet désormais payant à bord des Tesla

Lire aussi :

Nous avons pris en main la Model S de Tesla



L'accès à Internet à bord d'une Tesla

Arrivée du pack « Premium Connectivity » Tesla

Modifié le 28/06/2018 à 11h57

L'accès à Internet à bord des voitures de la marque Tesla va devenir payant. Un nouveau pack « connectivité » sera bientôt proposé pour une centaine d'euros par an.Les voitures produites par Tesla sont connectées et utilisent un accès à un Internet pour proposer un large éventail de fonctionnalités. En effet, il est possible à bord d'accéder au trafic en temps réel, de surfer sur le web ou encore de se connecter à un service de musique en streaming.Autant de fonctionnalités assez gourmandes en données. Et ce phénomène ne fait que s'accélérer. Alors que les données servaient à l'origine pour le guidage (aller d'un point A à un point B), ce sont désormais de nombreux services connexes qui sont utilisés. Voilà qui explique en partie pourquoi Tesla va changer son approche, et désormais facturer l'accès à Internet dans ses voitures.Monétiser l'accès au réseau n'est pas une surprise. Elon Musk, le patron du constructeur Tesla, l'avait annoncé dès 2014, et prévenait à l'époque qu'à l'horizon des quatre prochaines années, il allait faire payer les clients.Pour les propriétaires d'une Tesla, ou pour celles et ceux qui ont commandé avant le 1 juillet 2018, l'accès à Internet à bord restera gratuit et pour tous les services. Tesla ne s'interdit pas de facturer une éventuelle consommation excessive, mais les modèles déjà livrés gardent leur connectivité totale.Pour les voitures qui seront achetées à partir du 1 juillet 2018, changement radical : il faudra alors choisir entre leou leLesera gratuit. Il permettra à la voiture de se connecter pour calculer le trajet optimal et gérer la navigation, mais aucun accès aux vues satellites ni au trafic en temps réel n'est prévu. Pour réaliser une mise à jour ou obtenir des informations sur la densité du trafic, il faudra se connecter à un réseau Wi-Fi. Les alertes relatives à la sécurité et notamment aux dangers présents sur la route seront, elles, toujours actives.Leest, vous l'avez deviné, la version supérieure (et payante). Pour un prix qui devrait se situer autour des 100$ pour une année, il sera possible de profiter d'Internet au maximum à bord : trafic en temps réel, cartes satellites, service de musique ou de vidéo en streaming.Une année d'accès au Premium Connectivity Pack devrait d'ailleurs être offerte aux nouveaux propriétaires de Model S ou Model X, l'occasion pour eux de goûter au tout-internet dans leur nouvelle voiture !