Tesla pourrait offrir des essais gratuits de son pilote automatique

Des fonctions encore en développement

Modifié le 06/06/2018 à 11h40

Alors que la production de la Tesla Model 3 subit quelques couacs, Elon Musk continue de voir toujours plus loin. Le milliardaire - dans une tentative pour attirer plus de clients ? - a ainsi annoncé que les utilisateurs de ses voitures électriques pourraient dans les prochains mois tester gratuitement les fonctions de pilotage automatique. Il est cependant resté très vague sur les conditions de l'offre et sa durée.Pour rappel, Tesla propose deux offres de pilotage assisté sur ses voitures. Le pilotage automatique amélioré - en option à 5 200€ - permet ainsi à la voiture électrique d'adapter sa vitesse à la circulation, de changer de voie ou même se garer toute seule. Pour aller encore plus loin, il est possible de rajouter l'option conduite autonome à 3 100€. Dans ce cas, la voiture est capable de conduire seule sans aucune intervention humaine.Notez que les prix donnés ici sont ceux à l'achat. Si l'acheteur souhaite rajouter ces options après coup, il devra s'acquitter des sommes respectives de 6 300€ et 4 200€. Et le mode conduite autonome requiert obligatoirement l'achat du mode de pilotage automatique amélioré. La bonne nouvelle, c'est que même la Model 3 sera compatible avec ces assistances malgré son orientation « entrée de gamme ».L'entreprise californienne travaille activement au développement de ses assistances à la conduite. Elon Musk est là aussi très optimiste, arguant que. On ne peut que l'espérer, les derniers essais de conduite autonome d'une Model X ayant causé la mort d'un pilote en mars dernier ...Cet accident n'entame toutefois pas la volonté de Tesla de déployer une flotte complète de voitures autonomes d'ici la fin de l'année 2019. Et de proposer des offres d'essai gratuit à ces clients. Ces derniers seront-ils des bêta-testeurs en puissance ? Réponse dans quelques mois, en espérant que l'incident de mars 2018 ne se reproduise pas.